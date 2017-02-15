Groupama tarafından sunulan uygulama ile birlikte artık kullanıcılar Kaskopilot uygulamasıyla kurallara uyduğu taktirde para kazanabilecek. Peki nasıl mı?

Uygulama ile para kazanmaya ne dersiniz?

Android ve iOS cihazlarınızda kullanabilmeniz için hazırlanmış Kaskopilot uygulamasıyla para kazanmak mümkün. Bununla birlikte en iyi sürücüler ödülleniyor. Kurallara uyduğunuz taktirde para kazanabileceksiniz. Groupama tarafından sunulan uygulama güvenli ve kurallara düşkün olan müşterier için geçerli. Bununla birlikte uygulama kullanıcıları kurallara uygun sürüşü teşvik etmek amacıyla kasko müşterileri için Kaskopilot adında yeni bir mobil uygulama hayat girdi. Daha uygun şartlarda kasko edinmek Kaskopilot ile mümkün.

GPS üzerindne gidilen mesafe, seyahat haritası ve ortalama hız gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Sigortalıya raporlayan uygulama detaylı bir analiz seçeneği sunuyor. Bununla birlikte yol tahmini, sürüş hızı, ani fren, ani hızlanma, viraj gibi durumları göz önünde bulunduruyor. Böylelikle sürücülerin profil skoru da oluşmuş oluyor. Kaskopilot uygulaması 100 puan üzerinden skora göre puanlama da yapabiliyor. 3 aylık periyotlardaki sürüşleri baz alarak 75 ve üzeri skorları da ödüllendiriyor.

Kurallara uygun bir şekilde aracı kullanan kullanıcılar kasko poliçe tutarlarının toplam yüzde 25'ine kadar e-para kazanabiliyor. Böylelikle Groupama sanal kartlar üzerinden toplanan e-paralar ile internet üzerinden tüm alışveriş alanlarında kullanılabiliyor. Güvenli ve iyi sürüşü raporlayabilen uygulama trafikte siz ne kadar iyiyseniz size o kadar iyi davranıyor.

Kaskopilot iOS indir

Kaskopilot Android indir

Peki siz Kaskopilot uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz, kullanmayı düşünüyor musunuz?