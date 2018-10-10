Google tarafından geliştirilen ve Microsoft'un Surface cihazına rakip olması beklenen hem tablet hem bilgisayar Pixel Slate resmen tanıtıldı...





Özellikle ABD'de yaygın olarak kullanılan Surface, Microsoft tarafından geliştirilen tablet ve bilgisayar karışımı bir cihaz. türkiye'de resmi olarak satılmayan Surface ailenin farklı modelleri bulunuyor. Yeni telefon ailesi Pixel 3'ü duyuran Google bir sürpriz yaparak Pixel Slate isimli tablet bilgisayar karışımı ürününü de tanıttı.

Google Pixel Slate, 2'si 1 arada kategorisinde bulunan cihaz 12.3 inçbüyüklüğünde bir ekrana sahip Chrome OS işletim sistemi ile donatılmış bir tablet bilgisayar. Ekranı 3000 x 2000 piksel gibi yüksek bir çözünürlüğe sahip olan cihazda 12 saate kadar çalışma imkanı sunan bir pil bulunuyor. Sadece 12 mm kalınlığa sahip olan Google Pixel Slate'in ilginç bir özelliği ise klavye ve fare bağlandığında masaüstü arayüzüne otomatik geçiş yapıyor olması.

Seçimli olarak Intel Coleron, Core M3, i5 ve i7 işlemcilerde birlikte satın alınabilen bilgisayar 4 1la 16 GB RAM seçeneklerine de sahip olacak. Tabletin ön ve arka yüzünde 8 Megapiksel çözünürlü kameralar bulunuyor. Bilgisayar sonradan satın alınabilen Pixelbook isimli kalem ile de kullanılabiliyor.

Tablet bilgisayarın ABD fiyatı 599 dolar olarak açıklandı. Ancak bu fiyata klavye ve kalemi dahil değil. Klavyeye sahip olmak için 199, kalemi almak içinse ek olarak 99 dolar ödemek gerekiyor. Diğer Google donanım ürünlerinde olduğu gibi cihazın Türkiye pazarında resmi olarak satılmayacağını belirtelim.