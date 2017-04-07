Microsoft'un yaklaşmakta olan Surface Pro 5 tableti hakkındaki bilgiler gelmeye başladı. Bununla birlikte ortaya çıkan bilgiler ne yazık ki üzücü..

Microsoft Surface Pro 5, oldukça popüler bir melez olduğundan emin olabilirsiniz, ancak henüz hiçbir şey resmi değildir. Surface Pro 5 yayın tarihi, haber, özellikler, özellikler ve fiyat da dahil olmak üzere Microsoft'un önümüzdeki 2'si bir arada ürünleri hakkında bildiklerinen çok az şey var. Microsoft'un Surface Pro 5'in Intel işlemci yerine AMD'nin yeni Ryzen yonga setini kullandığı özel bir sürümünü hazırladığı bildiriliyor. En son çıkan söylentiler 4K ekran ve Intel'in yeni işlemcisini işaret ediyor.

Habersiz olanlar için söyleyelim, Surface Pro serisi Microsoft'un 2'inci arada bir Windows 10 aygıtları serisidir. Bir kickstand, bir klavye tabanı ve kalem ile donatılmış bir ekrana sahiptir. Standart Surface serisinin aksine, Surface Pro serisi, Intel'in tam yağlı Core i7 işlemcileri gibi üst düzey donanıma sahiptir. Tabletin bu yıl sonra başlaması bekleniyor

Teknoloji yazarı Paul Thurrot, cihazın Surface Connect güç konektörüne sahip olacağını ima etti. İlginçtir, Thurrot, Microsoft Surface Pro 4'ün ardılının öncülünün üzerinde 'dramatik' bir değişiklik yapmayacağını da açıkladı. Bu açıkçası, biraz rahatsız edici geliyor. Microsoft Surface Pro 5 ile ilgili ilk ayrıntılar çevrimiçi olarak sızdırıldı. Ve dürüst olmak gerekirse, heyecanlanacak çok şey yok.

Peki siz Microsoft'un serisini nasıl buluyorsunuz?