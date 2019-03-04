Huawei Nova 4e: Süper selfie akıllı telefon yakında piyasaya sürülecek.

Huawei Nova 4e yeni fragman Weibo'da yayınlandı. Bu, yakında çıkacak olan Çin’in yakında lanse edileceğini, kesin tarihin açıklanmadığını gösteriyor. Akıllı telefon yakında piyasada olacak ve kendi portreleri için olağanüstü bir kameraya sahip olacak.

Huawei, Çin'de Nova 4e adlı yeni bir telefonun gelmesini sağlamaya başladı ve akıllı telefonun 32 megapiksellik bir selfie sensörü olduğu onaylandı.

Söz konusu fragman tellefonun yakında ulaşacağını geçen yıl Aralık ayında piyasaya sürülen Huawei Nova 4'ün çeşidi olması gerektiğini belirtti. Çin telekomünikasyon devi Weibo'ya kısa bir video klibi yayınladı. Video, bir akıllı telefonun üst kısmının ana hatlarını gösteriyor.

Bu nedenle, Huawei Nova 4e büyük olasılıkla önde waterdrop tarzı bir çentik içermelidir. Fragman yayını ayrıca ön kamera lensinin 32 megapiksel sensöre sahip olacağını gösteriyor. Huawei Nova 4e yakında piyasaya sürülecek ancak kesin bir tarih açıklanmadı.