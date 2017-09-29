Super Mario Run güncellemesi, Daisy ve daha fazlasıyla oynamanıza izin verir. Nintendo bunun için yeni bir güncelleme yayınladı.

Nintendo, ilk gerçek mobil oyunu Super Mario Run için önemli bir yeni güncelleme yayınlıyor. 2B sonsuz oyun, oyuncuların Daisy'yi oynatılabilir bir karakter olarak seçmelerini sağlıyor. Bununla birlikte, Daisy'yi çalınabilir karakter listesine eklemek için çalışmanız gerekecek.

Bu Super Mario Run güncellemesinde Remix 10 adı verilen yeni bir oyun modu var. Oyuncuların krallığınıza ekleyebileceğiniz yeni binaların kilidini açacak ekstra bonus oyunlarıyla birlikte üst üste 10 çok kısa dersle geçmelerini sağlıyor. Bu Remix 10 derslerinden yeterince başarılı geçerseniz, Daisy'yi oynanabilir bir karakter olarak da açarsınız. Özel yeteneği hala havada iken atlamasını kolaylaştırabilmesidir.

Buna ek olarak bir orman bir gemi ve hatta bir hava gemisi armada içeren dokuz yeni ders ile World Star keşfetmek için yeni bir bölüm var. Super Mario Run güncellemesi, oyun oynarken akıllı telefonunuzda sakladığınız müziği çalmanıza olanak tanıyan şık yeni bir özellik de ekliyor. Aslında bu özelliği açtığınızda Mario ve diğer karakterler de kendi kulaklıklarını takarlar. En sonunda. güncelleme Toad Rally modunda bazı değişiklikler yaptı böylece oyuncular benzer Toad nüfusuna sahip bir başkasıyla oynamak için daha iyi bir şansa sahip olacaklar.

Normalde, oyun size büyük bir mandreli ücretsiz oynamanıza izin verir, ancak geriye kalanların kilidini açmak için 9,99 dolar ödemeniz gerekir. Bununla birlikte, bu büyük Süper Marion Run güncellemesi için oyunun kilidini sadece 4,99 dolara kaldırabilirsiniz. Bu Super Mario Run güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Remix 10 modundan ve Daisy olarak oynamaktan hoşlanıyor musunuz? Yorumlarınız ile düşüncelerinizi öğrenmemize izin verin!