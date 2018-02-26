Super Mario Bros.'u bitirme rekoru şimdilik birkez daha kırıldı...

Kültleşmiş bir oyun olan Super Mario Bros.'u bitirme rekoru geçtiğimiz yılın Ekim ayında Darbian tarafından kırılmıştı. Darbian, Super Mario Bros.'u tam 4:56.528 sürede bitirmiş ve bir önceki rekor olan 4:56.87'yi salise farkı ile geçmeyi başarmıştı.

Bugün ise Super Mario Bros.'u bitirme rekoru bir kez daha kırıldı. Kosmic tarafından kırılan yeni rekoru geçmek şimdilik imkansız olarak gösteriliyor. Kosmic, Super Mario'yu tam 2:33.587 sürede bitirmeyi başardı.

Twitch yayınında rekoru egale eden Kosmic'in videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.