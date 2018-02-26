Super Mario Bros, Rekoru Kırıldı!
Super Mario Bros.'u bitirme rekoru şimdilik birkez daha kırıldı...
Kültleşmiş bir oyun olan Super Mario Bros.'u bitirme rekoru geçtiğimiz yılın Ekim ayında Darbian tarafından kırılmıştı. Darbian, Super Mario Bros.'u tam 4:56.528 sürede bitirmiş ve bir önceki rekor olan 4:56.87'yi salise farkı ile geçmeyi başarmıştı.
Bugün ise Super Mario Bros.'u bitirme rekoru bir kez daha kırıldı. Kosmic tarafından kırılan yeni rekoru geçmek şimdilik imkansız olarak gösteriliyor. Kosmic, Super Mario'yu tam 2:33.587 sürede bitirmeyi başardı.
Twitch yayınında rekoru egale eden Kosmic'in videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.