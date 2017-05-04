Dönemin moda oyuncağı haline gelen stres çarkı sadece yetişkinlerin değil çocuklarında elinden düşmüyo.r Çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olduğu nedeniyle yasaklandı.

Son zamanların popüler olan stres çarkı bazı ülkelerde yasaklanmaya başladı. Bununla birlikte ABD başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'de yasak geldi.

Popüler bir oyuncak haline gelen stres çarkı için yasak kararları gelmeye başladı. İlk olarak ABD başta olmak üzere birçok ülkeden yasak kararı başladı. Bazı eyaletlerde yasaklanan stres çarkı yasağı şimdide İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çocukların dikkatinin dağıtımına sebebiyet verdiği sebebiyle yasaklar arasında girdi.

ABD'de bazı eyaletleri BAE ve İngilizce çocukların özellikle okulda dikkatinin dağıtılmasına yol açtığı nedeniyle stres çarkı kullanılmasına yasak geldi. Kimilerinin modern tespih dediği stres çarkı gittikçe popüleritesi artıyor. Uzmanlar bu oyunun çocuklar üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu düşünüyor.

Peki siz stres çarkı kullanıyor musunuz?