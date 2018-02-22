Mobilde üst düzey dövüş deneyimi sunan Street Fighter Champion Edition, Android cihazlara geldi...

Capcom'un yapımcısı Street Fighter Champion Edition bundan 7 ay önce iOS platformlarındaki yerini almıştı. Yapılan güncellemeler sonucunda yeni karakterlerin eklendiği Street Fighter Champion Edition, SF IV'nin başarılı bir portu olarak gösteriliyordu.

iPhone X'da bile FPS'te çalışan Street Fighter Champion Edition bugün Android kullanıcılarına sunulmaya başladı. Ücretsiz olarak Play Store'da yayınlanan oyun, kontrolcü desteği ile dikkatleri çekiyor.

Oyunu ücretsiz olarak indirdikten sonra, diğer karakter ve arenalar için ücret ödemeniz gerekiyor. Eğer mobilde dövüş oyunu oynamak istiyorsanız; SF: CE tamda size göredir.