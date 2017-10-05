Geçen seneye damgasını vuran Netflix dizisinin telefon oyunu oldu...

Geçen yıla damgasını vuran Netflix dizisi telefon oyunu oldu. İlk bölümden izleyicileri kendine hayran bırakan ve dünya çapında hatrı sayılır bir hayran kitlesi yaratan Netflix dizisi Stranger Things için mobil oyun yayınladı. İkinci sezonu için gün sayan Stranger Things'ten akıllı telefon kullanıcılarını sevindirecek müjdeli haber geldi.

Stranger Things'in resmi oyunu Android ve iOS için yayınladı. 27 Ekim'de başlayacak ikinci sezon öncesi şirket oyunun ücretsiz olacağı bilgisini de paylaştı. Yapılan açıklamaya göre oyun bizlere 10 saatin üstünde bir deneyim sunacak.

Sizde diziyi çok seviyorsanız ve yeni bölümleri için gün sayıyorsanız bu oyun tamda size ilk sezonu hatırlatma oyunu olacak. 1980'lerde geçen dizide ilk sezonda kaybolan arkadaşlarını arayan üççocuk ve onlara yardım eden doğaüstü güçlere sahip bir kızın başından geçen olayları anlatıyor.

Siz Stranger Things dizisini izliyor musunuz?