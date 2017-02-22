Apple Park Nisan ayında açılıyor. Yeni Stüdyo, Steve Jobs'un projesi tamamlandı.

Apple'ın fütüristik yani modern çizgiler taşıyan 'Kampüs' Merkezi, nihayet bu Nisan ayında California'nın Santa Clara Vadisi'ndeki 'Apple Park' isimli yeni ismi altında çalışanlarına kapılarını açacak. T-Rex'in olup olmadığı konusunda henüz bir sözü yok, eski Apple patronu Steve Jobs'a yürekten bir saygı duyacak. Sitenin gelişiminin ilk aşamalarında yardımcı olan işler, 175 dönümlük kampüsün kendisinden sonraki 1.000 koltuk salonuna sahip olacak.

'Yeniliğin evi'

Apple CEO'su Tim Cook, Apple Park'ın gelecek kuşaklar için yenilikçi bir yer olacağını söyleyerek Steve'ın Apple hakkındaki vizyonu hakkında açıklama yaptı. Tim Cook ayrıca, Çalışma alanları ve park alanları ekibimize ilham vermenin yanı sıra çevreye de fayda sağlayacak şekilde tasarlandı. Dünyanın en enerji verimli binalarından birine kavuştuk ve kampüs tamamen yenilenebilir enerji ile çalışacak sözlerini kullandı. Steve, hayatta olsaydı, bu 24 Şubat’ta 62 yaşına girecekti. Steve’in hatırasını ve Apple’a ve dünyaya yaptığı kalıcı etkiyi onurlandırmak amacıyla, Apple Park’taki konferans binasına Steve Jobs Theater adı verilecek. Apple Park’taki en yüksek tepelerden birinde yer alan Steve Jobs Theater, ana binaya ve yeşil alana bakıyor.

Apple Park ayrıca, halka açık bir Apple Store ve kafe içeren bir ziyaretçi merkezi, Apple çalışanlarına yönelik 9.290 metrekarelik bir spor salonu, güvenlikli araştırma ve geliştirme tesisleri ve Steve Jobs Theater’ı da içerecek. Halkanın iç bölümündeki park alanları ise çalışanlar için 3,2 kilometrelik yürüyüş ve koşu yolları, bir meyve bahçesi, çim alan ve bir gölet bulunacak.