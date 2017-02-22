Steve Jobs'un projesi Apple Park, Nisan'da açılıyor

Apple Park Nisan ayında açılıyor. Yeni Stüdyo, Steve Jobs'un projesi tamamlandı.

22 Şubat 2017 18:11 Genel

Apple'ın fütüristik yani modern çizgiler taşıyan 'Kampüs' Merkezi, nihayet bu Nisan ayında California'nın Santa Clara Vadisi'ndeki 'Apple Park' isimli yeni ismi altında çalışanlarına kapılarını açacak. T-Rex'in olup olmadığı konusunda henüz bir sözü yok, eski Apple patronu Steve Jobs'a yürekten bir saygı duyacak. Sitenin gelişiminin ilk aşamalarında yardımcı olan işler, 175 dönümlük kampüsün kendisinden sonraki 1.000 koltuk salonuna sahip olacak.

'Yeniliğin evi'

Apple CEO'su Tim Cook, Apple Park'ın gelecek kuşaklar için yenilikçi bir yer olacağını söyleyerek Steve'ın Apple hakkındaki vizyonu hakkında açıklama yaptı. Tim Cook ayrıca, Çalışma alanları ve park alanları ekibimize ilham vermenin yanı sıra çevreye de fayda sağlayacak şekilde tasarlandı. Dünyanın en enerji verimli binalarından birine kavuştuk ve kampüs tamamen yenilenebilir enerji ile çalışacak sözlerini kullandı. Steve, hayatta olsaydı, bu 24 Şubat’ta 62 yaşına girecekti. Steve’in hatırasını ve Apple’a ve dünyaya yaptığı kalıcı etkiyi onurlandırmak amacıyla, Apple Park’taki konferans binasına Steve Jobs Theater adı verilecek. Apple Park’taki en yüksek tepelerden birinde yer alan Steve Jobs Theater, ana binaya ve yeşil alana bakıyor.

Apple Park ayrıca, halka açık bir Apple Store ve kafe içeren bir ziyaretçi merkezi, Apple çalışanlarına yönelik 9.290 metrekarelik bir spor salonu, güvenlikli araştırma ve geliştirme tesisleri ve Steve Jobs Theater’ı da içerecek. Halkanın iç bölümündeki park alanları ise çalışanlar için 3,2 kilometrelik yürüyüş ve koşu yolları, bir meyve bahçesi, çim alan ve bir gölet bulunacak.

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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