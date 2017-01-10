Oyun oynama noktasında en önemli platformlardan bir tanesi olan Steamde anlık oyuncu rekorunun kırıldığı belirtildi.

7 Ocak tarihi itibariyle Steam üzerinden oyun oynayan kişi sayısı 14 milyon 200 bin 039 olarak tespit edildi. Dünya genelinde oyun oynama noktasında kullanıcıların en çok tercih ettiği platform Steam olurken pek çok farklı oyun da sadece Steam üzerinden erişilebilir durumda. Güvenlik ve pek çok farklı avantajı sunan Steam, bu açıdan geliştiriciler için de en iyi iş ortaklarından bir tanesi olurken 7 Ocak tarihinde yakalanan rakamlar Steam için rekor getirdi.

Rekor Kırıldı!

125 milyon aktif kullanıcısı bulunan dev platformda ulaşılması güç bir rekor kırıldı. 7 Ocak günü 14 milyon 200 bin 039 oyuncunun aynı anda oyun oynadığı tespit edilirken bugüne kadar böylesine yüksek bir rakama çıkış yapılamamıştı. Konu ile ilgili yapılan paylaşımlarda en çok ilgi gören oyunlar da detaylı bir şekilde paylaşılırken listenin ilk sırasında Counter Strike Global Offensive yer aldı.

İkinci sırada yer alan yapım farklı bir MOBA olan Dota 2 oldu. Theft Auto V gibi pek çok farklı oyun sıralamada yer alırken yapılan resmi paylaşma göre il on şöyle oluştu;