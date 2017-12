Kârlı Çin yatırım holding şirketi Tencent, Steam rakibi gibi görünen PC oyunları için dijital bir mağaza olan "WeGame" servisini başlatmaya hazırlanıyor.

WeGame, Çin'deki oyun pazarını kapsayan Niko Partners analisti Daniel Ahmad (Polygon aracılığıyla) tarafından ortaya çıkarıldı. Ahmad, Tencent Games Plarform Çin'de 200 milyonun üzerinde aktif olan kullanıcısıyla övünüyor. Bununla birlikte WeGame, Tencent'in küresel bir ulaşma umudu olarak işaret ediyor. Son yıllarda geniş alanlara yayılması için şirket sağlam adımlar atmıştır.

Şirketin League of Legends geliştiricisi Riot Games ve Supercell, Clash of Clans ve Clash Royale gibi devasa para kazananların arkasındaki mobil geliştiricinin sahibi. Tencent, Gears of War franchise'ın yanı sıra Activision Blizzard'ın arkasındaki stüdyoda, Epic Games'de önemli bir azınlık payına sahiptir. Günümüzde video oyunları alanında çalışan en güçlü şirketlerden biri haline gelmiştir ve gelir açısından endüstri lideri olarak karşımıza çıkıyor.

Hali hazırdaki TGP, 200 milyon kullanıcıyla 125 milyon kullanıcıya sahip olup Steam'in çok ilerisinde olan platform Steam'ı zorlayacak gibi görünüyor. Ayrıca WeGame'in Asyalı tüketicilerin alım gücünü de yayına alarak çok güçlü bir hale geleceği de ifade ediliyor. Epic Games ve Activision Blizzard'a ait hisseleri bulunan şirket tüm oyun pazarının %13'lük bir kısmını elinde bulunduruyor. Bu nedenle WeGame'ın çok yakın zamanda aktif olması beklenilenler arasında.

Sizce WeGame, Steam'a rakip olabilir mi?