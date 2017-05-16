Steam yaz indirimleri birkez daha sızdırıldı. Oyunseverlerin bugünlerde merak ettiği soru nihayetinde sızıntı ile cevap buldu.

Steam yaz indirimlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Oyuncuların zihninde olan en büyük soru sonunda cevap buldu. Steam yaz indirimlerinin tarihi belli oldu. Oyunseverlerin takibinde olan indirimlere çok az kaldı. Bu yıl indirimlerin ne zaman olacağına yeni sızıntı cevap vermiş oldu. Binlerce oyun uygun fiyatla karşımıza yakın zamanda çıkacak.

Steam'in yıllık Yaz İndirimi, her yıl haziran sonu-Temmuz döneminin başında düşme eğilimi gösterir, bu nedenle 2017'in aynı olması şaşırtıcı değildir. Steam Yaz indirimleri bu yıl 23 Haziran'da başlayacak olup 4 Temmuz'da sona erecek. Reddit tarafından ortaya çıkan tarih ile birlikte birgün fark ile değişti. Ayrıca sadece Steam'da değil indirimleri fırsat bilen PS Store, Origin, Battle.Net oyun platformlarının da indirime gitmesi bekleniyor.

Peki siz Steam'ı kullanıyor musunuz?