Çin'deki Steam kullanıcıları cuma gününden beri sorun yaşıyor. Steam Topluluğuna bağlı birçok servis Çin'de erişim engeli yaşıyor...

Steam'e cuma gününden beri giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorun yaşıyor. Steam Topluluğu'na bağlı birçok servisin Çin'de engellendiği öğrenildi.

Steam Topluluk (Community) sayfasına ulaşamayan Çinli kullanıcılar engellemenin nedeninin henüz öğrenemediler. Oyunlara erişim sağlansa da oyunlara özel forum sayfaları, oyuncu profil sayfalarına erişim engellenmiş olmalı.

Topluluk sayfasının, Steam'ın yasaklmasının öncesinde bir adım olduğunu iddia eden kaynaklar olsada oyun pazrının önemli bir ülkesi olan Çin'de bu durum pek ihtimal dahilinde değil. Bu iddiayı daha güçlü kılacak tek ihtimal ise Çin'in Steam'e karşı piyasaya sürdüğü WeGame için pazar açma düşüncesi olabilir.

Şu anda net olan birşey varsa Topluluk'a erişimin sağlanmamasıdır. Oyunun esas bölümlerinden biri haline gelen forum sayfaları şu anda için yasak bölge ilan edilmiş durumdadır.



Sizce Çin, Steam'e yasak getirecek mi?