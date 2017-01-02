Steam üzerinden ilk defa başlatılan ödül etkinliğinde 2016 yılının en iyi oyunları belli oldu.

Steam adı verilen oyun platformunda özellikle bu yıl farklı bir etkinlik paylaşıldı. Etkinlikte pek çok farklı kategori üzerinde en iyi olan oyunlar ödül için yarışırken tamamen kullanıcılar tarafından verilen oylar sonucunda 2016'da sarılmaya en çok ihtiyacı olan kötü adam, zamanın eskitemediği oyun, sadece 5 dakika daha gibi farklı kategorilerde ön plana çıkmayı başaran oyunlar belli oldu.

Özellikle kategoriler ve ödüllerin adlarının değişik belirlenmesi dikkat çekerken 2016 yılı itibariyle Steam ödüllerini kazanan oyunlar şöyle oldu;

“Sarılmaya En Çok İhtiyacı Olan Kötü Adam” – Portal 2

“Ben Bu Oyunun Ödül Kazanmadan Önce de Güzel Olduğunu Düşünüyordum” – Euro Truck Simulator 2

“Zamanın Eskitemediği” – Skyrim

“Sadece 5 Dakika Daha” – Counter-Strike: Global Offensive

“Dostum, vay canınaaaaa!” – GTA V

“Oyun İçinde Oyun” – GTA V

“Ağlamıyorum, Gözüme Bir Şey Kaçtı” – The Walking Dead

“Bir Çiftlik Hayvanının En İyi Kullanımı” – Goat Simulator

“BUM BUM” – DOOM

“Sevgi/Nefret İlişkisi” – Dark Souls III

“Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın” – Euro Truck Simulator 2

“Arkadaşlarla Daha Zevkli” – Left 4 Dead 2

Yıl boyunca oldukça konuşulan, gündemden düşmeyen oyunların oylamalarda yüksek destek aldığı görülürken Euro Truck Simülatör 2, Goat Simülatör ve The Walking Dead gibi oyunlar listelerin en üstlerinde yer almayı başardı.