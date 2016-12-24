Steam, Kış İndirimlerine Dayanamadı!

Belirli dönemlerde yaptığı indirim günleriyle dünya genelinde ilgi çeken Steam geçtiğiniz günlerde yapılan duyuru ile birlikte kış indirimlerinin başlattığını açıkladı. Başlayan kış indiriminin ardından binlerce oyuncu oyunlara giriş yapamazken sistemin kilitlendiği ve çöktüğü açıklandı

3 saat boyunca sisteme erişim sağlanamadı ve kişiler indirimli fırsatlardan yararlanamadı. 3 saat sonrasında ise yeniden servis kullanıma sunulabildi. Steam servisleri ile ilgili yapılan incelemelerde dünya genelinde normal bir yüklenme olsa da özellikle Hindistan'dan yoğun bir girişin yapıldığı ve bu nedenle sunuculara aşırı bir yüklemenin gerçekleştiği belirtildi.

İndirimler Cazip!

Steam için yapılan çalışmalar sonrasında sistem yeniden aktif hale geldi. Steam kış indirimleri kapsamında pek çok farklı oyunda yüzde 60 varan indirimler sağlanırken Steam kış indirimleri kapsamında yeni oyunları sizler de cihazlarınıza indirebilirsiniz. İndirimler kapsamında en çok ilgi çeken oyunlar ve oyunları etiket fiyatları ise şöyle;

GTA 5 - 89 TL (%50 indirim)

DOOM - 72 TL (%67 indirim)

Far Cry Primal - 65 TL (%50 indirim)

Batman Arkham Knight Premium Edition - 56 TL (%60 indirim)

Fallout 4 - 59 TL (%67 indirim)

Rise of Tom Raider - 44 TL (%50 indirim)

CS Go - 16 TL (%33 indirim)

ETS 2 - 9 TL (%40 indirim)