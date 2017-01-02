Steamde başlayan kış indirimleri kapsamında her gün farklı oyunlarda yüzde 90'lara varan indirimler sunuluyor. Fakat bu akşam indirimler sona eriyor.

Steam’de başlatılan kampanya sayesinde kişilerin çok yüksek oranlarda indirimler ile oyunları satın alabilmesi mümkün olurken kış indirimlerinde bu akşam son gün. Bu akşam saat 21.00 itibariyle sona erecek kış indirimlerinde kişiler için son fırsatlar.

Özellikle son gün itibariyle 10 TL’nin altına inen onlarca oyun,kişilerin cazip fırsatlar dan yararlanması konusunda son bir imkan sağlarken sizler için en çok dikkat çeken ve 10 TL altındaki bir etiket fiyatı ile satılan oyunları listeledik;

1- Euro Truck Simulator 2 - 9,75TL (%75 İndirim)

2- Left 4 Dead 2 - 6,20TL (%80 İndirim)

3- PAYDAY 2 - 7,75TL (%75 İndirim)

4- Mount & Blade: Warband - 7,49TL (%75 İndirim)

5- Age of Empires II HD - 7,75TL (%75 İndirim)

6- Tomb Raider - 8,74TL (%75 İndirim)

7- Dishonored - 9,56TL (%67 İndirim)

8- Assassin’s Creed Revelations - 6,80TL (%66 İndirim)

9- Outlast - 7,75TL (%75 İndirim)

10- Just Cause 2 - 5,74TL (%75 İndirim)

11- Morphine - 1,20TL (%80 İndirim)

12- To The Moon 5 Year Anniversary Bundle - 8,58TL (%81 İndirim)

Bu oyun fırsatlarından yararlanmak isteyenlerin mutlaka saat 21.00’a kadar gerekli satın almaları yapması gerekiyor.