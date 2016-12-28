Steam Kış İndirimleri Sürüyor!

Geçtiğimiz günlerde resmi bir şekilde başlatılan Steam kış indirimlerinde bugün itibariyle yeni bir indirim günü daha yaşanıyor. Her gün farklı oyunlarda yapılan indirimler cazip bir teklif sunarken oyun seven kullanıcılar tekliflerinden istediğinden yararlanarak daha uygun fiyatlar ile oyun satın alabilir.

İndirimler Yüzde 76’a Ulaştı!

Steam resmi internet sitesi üzerinden ya da mevcut masaüstü uygulaması aracılığıyla kişilerin kış indirimleri takip edebilmesi üstelik oldukça kolay. Geçtiğimiz gün itibariyle satışa sunulan ve oldukça ilgi ile karşılaşan oyunlar yüzde 76’ya varan indirimlerden faydalanması sağlanıyor. Yapılan indirimler ile birlikte 4.50 TL’ye kadar çekilen fiyatlar cazip bir şekilde oyun alışverişi yapılmasını sağlıyor. Dün indirimli bir şekilde sunulan oyunlar ve oyunlar da uygulanan indirimler ise şöyle;

Battlerite - 23,25 TL %25

Resident Evil Collector's Pack - 108,34 TL %76

Final Fantasy VII - 11,49 TL %50

XCOM 2 - 109,50 TL %50

XCOM: Enemy Unknown Complete Pack - 15 TL %80

ARK - 19,60 TL %60

To The Moon - 4,50 TL %75

Shovel Knight - 15,84 TL %34

Killing Floor 2 - 36,75 TL %25

Rainbow Six Siege - 65 TL %50

Görüldüğü üzere oyunlarda oldukça yüksek oranlarda indirimler sunuluyor. Bu bakımdan bugün itibariyle sunulacak yeni indirimli oyunlara göz atarak sizler de bu cazip tekliflerden yararlanabilirsiniz.