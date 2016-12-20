Steam Kış İndirimleri Ne Zaman Başlıyor?

Steam tarafından gerçekleştirilen indirim dönemlerinde bu kış aylarında yapılacak yeni kampanya için detaylar netleşmeye başladı. Özellikle kış indirimlerinin hangi tarihlerde yapılacağı tam olarak bilinmezken bu konuda yapılan son açıklamalarda net bir tarih öğrenildi.

2016 Steam kış indirimleri 22 Aralık tarihinde başlayacak. Kış indirimlerinin zaman biteceği şu an için net bir şekilde paylaşılmamış olsa da kişilerin indirimden yararlanabilmesi adına uzun bir süresinin olacağı tahmin ediliyor. Kış indirimleri kapsamında özellikle hangi oyunların indirime gireceği ve hangi oyun üreticileri tarafından indirimler sunulacağı da merak ediliyor.

Steam İndirim Dönemi Başlıyor!

Oyunlardan yüzde 80 oranlarında indirimlerin yapılması kişilerin oyun satın alımlarını bu dönemler arasında yapmasını sağlıyor ve çok daha uygun fiyatlar ile istenilen ve oynanmak istenen oyunlar alınabiliyor. Bu açıdan Steam kış indirimleri kapsamında yoğun bir alışveriş sürecinin yaşanması bekleniyor.

Kredi kartı üzerinden kolay bir şekilde alınabilecek oyunlar sayesinde sizler de en çok oynamak istediğiniz oyunları oynayabilir ve Steam kış indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Bilgisayarınızda Steam adı verilen oyun platformu kurulu değilse ya da mevcut gelişmeleri takip ediyor etmek istiyorsanız paylaşılan bağlantıyı kullanabilirsiniz. http://store.steampowered.com/about/?l=turkish adresi üzerinden gerekli desteği kolay bir şekilde alabilirsiniz.