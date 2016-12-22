Steam'de Kış İndirimleri Resmen Başlıyor! Tarihlere Dikkat!

Dünya genelinde en popüler oyunların arasında bulunduğu Steam’de bu oyunların indirimli bir şekilde alınabilmesi adına kış indirimleri de bu akşam itibariyle başlıyor. Yapılan resmi açıklama ile birlikte kış indirimleri hakkında detaylar paylaşılırken 22 Aralık 2016 Perşembe günü Türkiye saati ile 21.00’da indirimlerin başlayacağı belirtildi.

Steam’de İndirimlere Hazır Olun!

İndirimlerdeki oyunların hangileri olacağı ve hangi günlerde oyunların indirimli bir şekilde sunulacağı tam olarak bilinmiyor. Fakat bu akşam yapılacak başlangıç ile birlikte tüm detaylar görülebilecek. 22 Aralık Perşembe günü başlayacak olan indirimlerde indirimler 11 gün boyunca sürecek. 12 Ocak 2017 Pazartesi günü itibariyle indirimlerden yararlanmak mümkün olmayacak. Bu açıdan kişilerin bu akşam başlayacak indirimler için 11 günlük bir süresi bulunuyor. Bu 11 günlük süre sayesinde kişiler kolay bir şekilde indirimli ve popüler oyunları satın alabilecek. Steam tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen indirim etkinliklerinde kullanıcıların oldukça ilgi gösterdiği de görülürken kış indirimleri kapsamında özellikle 2016 yılında yeni piyasaya sunulan oyunların indirme girmesi bekleniyor.

Oyunlarda yüzde 85’lere varan indirimlerin uygulanması oyun almak isteyen kişilerin çok yüksek oranlarda avantaj elde etmesini sağlarken kış indirimlerinde de yine benzer olaylara şahit olacağız.