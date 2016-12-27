Steam'de 2016 Yılı Nasıl Geçti?

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu olarak tanımlanan Steam, dünyanın farklı bölgelerinden milyonlarca kullanıcıya hizmet vermeyi başarıyor. Özellikle 2016 yılında pek çok farklı alanda Steam için rakamlar giderek artıyor.

Steam 2016 Raporu Hazır!

Oyun platformu üzerinden oynanan oyunlar, yapılan satışlar ve en çok ilgi çeken yapımlar detaylı bir şekilde açıklandı. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda farklı kategoriler altında listelemeler yapılırken 2016 yılı boyunca tam 4 bin 518 oyunun platform aracılığıyla kullanıcılara sunuldu. Özellikle Steam’de oyunların değerlendirilmesi ve beğeni oranının 100 üzerinden 77’ye kadar yükseldi.

216 Milyon Oyun Satıldı!

Steam için satış yapılan oyun rakamı da oldukça dikkat çekici. Resmi açıklamalara göre sadece 2016 yılı içerisinde 216 milyon 700 bin oyun satışı gerçekleştirildi. Üstelik her alınan oyun için ortalama oyun saati 5 saat olarak ifade edildi. Kişilerin farklı oyunları deneme noktasında oldukça istekli olduğu da bu rakamlara göre söylenebilir.

Yapılan satışlar için gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2016 yılında satılan oyunların ortalama fiyatı ise 7.33 dolar. Bu açıdan kullanıcılar her bir oyun için ortalama 20 TL gibi bir ücret verdi. Steam’da top 5’ler ise şöyle;

En çok indirilen/satın alınan oyunlar;

1. Heroes of Generals (12,999,415)

2. Paladins (6,418,950)

3. Ark: Survival Of The Fittest (5,989,574)

4. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (5,786,015)

5. Don't Starve Togather Beta (5,288,723)

En pahalı satılan ürünler;

1. Marvelous Designer 6 For Steam (320$)

2. VEGAS Pro 14 Edit Steam Edition (299$)

3. CyberLink PowerDirector 14 Ultimate Suite (199,99$)

4. Marmoset Toolbag 3 (189$)

5. Music Maker 2017 Premium Steam Edition (119,99$)

En çok zaman geçirilen/oynanan oyunlar;

1. Magix Movie Edit Pro Plus Steam Edition (426:19)

2. Beekyr Reloaded (299:17)

3. Idling to Rule the Gods (212:25)

4. Nobunaga's Ambition: Souzou SengokuRisshiden (148:40)

5. Babel: Choice (144:30)

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