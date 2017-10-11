Star Wars efsanesinin sekizinci filmi olan LAst Jedi'nin fragmanı yayınlandı...

Star Wars: The Last Jedi'ın fragmanı aylar süren bekleyiş dün akşam saatlerinde Tirkiye saatiyle yayınlandı. Lucasfilm nihayet Nisan ayında bir teaserdan sonra efsanevi uzay destanının sekizinci filminin fragmanı yayınlandı.

Bu fragman daha çok Rey, Finn ve Luke Skywalker üzerinden ilerliyor olsa da diğer karakterleri de görmek mümkün. Rian Johnson'ın yönettiği, 8. Bölüm, JJ Abrams'ın Aralık 2015'te yayımlanan The Force Awakens adlı serinin 7. filminin hikayesini devam ettiriyor.

Film, Aralık 2016'da ölen Carrie Fisher'ın canlandırdığı sevilen karakter General Leia Organa'nın da seride son görünüşü olacak. Star Wars: The Last Jedi, 14 Aralık 2017'de tüm dünya sinemalarında vizyona girecek. Biletleri şimdiden satışa çıktı.