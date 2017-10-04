Klasikleşen Star Wars: Battlefront 2'nin online desteği geri geldi...

Dünya üzerindeki oyuncuların çoğunluğu 11 Kasım'da çıkacak olan yeni Star Wars: Battlefront 2'yi beklerken GOG, yapmış olduğu duyuruda LucasArts'ın klasiği 2005 yılında piyasaya sürülen Star Wars: Battlefront 2'nin 2014'de kapatılan sunucularının yeniden aktifleştiğini açıkladı.

GameSpy'ın kapatılmasından sonra online desteğini kaybeden oyun, kapandığı gün bile büyük bir oyuncu kitlesine sahipti. Üçüncü parti programlar ile hayranlar tarafından hayatta tutulan çoklu oyuncu desteği GOG ve Disney'in ortaklığının sonrasında resmi olarak hayata döndü.

Bu demek oluyor ki oyuna ek bir program eklemeden oynayabilirsiniz. Ayrıca Battlefront 2'ye Steam'de sahip olan oyuncular GOG oyuncuları ile beraber oynayabilecekler. Star Wars Battlefront 2, yıllar önce PlayStation 2, Xbox, PSP ve PC'de yayınlanmıştı. Steam ve GOG üzerinde hala satışları devam eden oyun GOG üzerinde şuan indirimlidir.



Siz Star Wars: Battlefront 2'ye online destek gelmesini nasıl buldunuz?