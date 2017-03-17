Spotify , bazı müzikleri hizmetinde büyük bir değişiklik yapmayı planlıyor. Ücretsiz dinlemek, sınırlı bir kütüphane anlamına gelebilir.

Spotify, yakında en tartışmalı politikalarından birini uygulayabilir. Platformundaki tüm müzikler hem ücretsiz hem de ücretli olarak kullanılabiliyor. Şimdi de sonra eren lisans anlaşmalarıyla birlikte müzik etiketleri ile yeniden müzakere etmek için çalışırken Spotify, bazı yeni yayınları premium katmanla sınırlamayı kabul etti.

Anlaşmanın aylar sonrasında kesinleşmesi mümkün olabilir. Financial Times’ın yayınlamış olduğu habere göre Spotify önemli ve yeni albümleri bir süreliğine özel olarak sadece ücretli abonelere sunacak. Şirket bu sayede hem ücretli abonlerini hem de müzik şirketleri arasında dolaşan geliri arttırmış olacak.

Her ne kadar şimdilik Spotify'in böyle bir anlaşmaya imza atmadığı belirtilmiş olsa da böyle bir durumun olabildiği ihtimalini düşünüyorum. Bununla birlikte platformunn anlaşmalı olduğu isimler arasında Warner, Sony ve Universal yer alıyor. Müzik devleri sizin de tahmin edeceğiniz üzere eskisi gibi satamıyor. Bu nedenle Spotify gibi platformlar arttıkça bu şirketler de daha fazla pay istiyor. Diğer yandan ise artan paylar ve yetersiz abone sayısı şirketin kar payını ciddi anlamda düşürecek.