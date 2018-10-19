Wsear OS'a özel uygulamasını kullanıma sunan servislere Spotify'de eklendi...



Google'ın yeni akıllı saatler için geliştirdiği Wear OS işletim sistemi, yeni getirilen iyileştirmeler ile her geçen gün daha kullanışlı bir hale geliyor. Bu güncelleştirmeler ile beraber Wear OS'a özel uygulamasını kullanıma sunan servislere Spotify'de eklendi.

Bundan sonra Wear OS işletimine sahio kullanıcılar rahat bir şekilde Spotify uygulamasıını akıllı saatlerine indirebilecek ve müzik dinleyebilecekler. Kasım ayından itibaren Fossil Gen 4 ve Michael Kors Access Runway akıllı saatlere kullanıcıların indirmesine gerek duymadan uygulama otomatik olarak entegre edilecek.

Spotify müşterileri akıllı saatlerinden telefonda uyguladığı herşeyi özgürce yapabilirler. Aynı şekilde çalma listelerini görüntülemek, müziği oynaymak, duraklatmak ve sonraki parçaya geçmeyi kolaylaştırıyor.

Gelen güncelleme sadece bununla sınırlı kalmayacak. Bütün bunların yanı sıra akıllı saat kullanıcıları Spotify eklentisini kullanarak, hoparlörlerine veya ses sistemlerine Spotify Connect aracılığı ile bağlanabilir ve bu sayede müziği akıllı saatinizden kontrol edebilirsiniz.