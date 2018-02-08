Spotify, Türkiye ofisini kapatacağını resmen açıkladı. İşte Detaylar...

Popüler çevirimiçi müzik servisi Spotify bugün şok bir haber ile gündeme geldi. Spotify, Türkiye'deki ofisini kapatacağını resmen duyurdu. Peki bu karar sonucunda Spotify, Türkiye'deki hizmetlerinin sonu mu olacak?

Spotify Türkiye cephesi konuyla ilgili; "Türkiye Spotify için önemli bir pazar ve biz Spotify olarak dünyanın en iyi müzik hizmetini Türkiye’deki müzikseverlere sunmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye’deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye’deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor.” açıklamasında bulundu.

Spotify'ın Türkiye ofisini kapatması hizmetlerini sonlandıracağı anlamına geliyor. Fakat Spotify'nin neden böyle bir karar aldığını henüz bilmiyoruz. Son olarak Spotify Türkiye Genel Müdürü Ergül Çivi'nin Amerika Ticari Direktörü olarak atandığını belirtelim.