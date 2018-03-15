Popüler çevirimiçi müzik servisi Spotify, platformu üzerinde sesle arama özelliğini deniyor. Spotifynin bu özelliği sayesinde arama yapmak çok basit olacak...

Kullanıcı sayısı açısından Apple Music'in önünde olsada gelir bakımından işlerinin yolunda gitmediği Spotify bugün yeni bir özelliği ile karşımıza çıktı. Rakiplerine karşı büyük bir adım olan bu özellik arama alışkanlıklarına yeni bir soluk kazandıracak.

Spotify'ın test kullanıcıları üzerinden denenen sesli arama özelliği sayesinde, platform üzerinde müzik arayabilir ve şarkıları direk olarak oynatabilirsiniz. Mesela;"Starboy çal" komutunu verdiğinizde The Weeknd'den Sterboy şarkısı otomatik olarak çalmaya başlayacak.

Aslına bakacak olursak bu özelliğe sesli asistan dememiz daha doğru olur. Çünkü siz söylediğinizde aratacak ve istediğiniz şarkıyı size sunacak. Spotify'nin bu özelliğini önümüzdeki aylarda bütün kullanıcılarına sunması bekleniyor. Apple'ın Siri'yi sadece Apple Music'i kontrol etmede kullanılmasına izin vermesi, Spotify'ın bu tip bir hamle yapmasına neden olmuş olabilir. Spotify'ın sesli arama özelliğinin yakında sesli asistan özelliklerine kavuşacağını kestirmek güç değil.

Sizce Spotify, rakiplerine göre nasıl bir sesli asistan geliştirecek?