En sevdiğiniz sanatçıları dinlemeyi bırakmak istemiyorsanız, özellikle de müzik servisi kullanıyorsanız , akıllı telefonunuz mükemmel bir müttefik olabilir.

Yılın başında Spotify, mobil uygulamasını ücretli abonelik olmaksızın kullanım bağlamında büyük ölçüde geliştirdi . Özellikle, bir veri kaydetme modu ve isteğe bağlı olarak on beş kişiselleştirilmiş çalma listelerinde yer alan herhangi bir müziğin istediği kadar dinlenmesi. Böylece, 40 saatten fazla müzik için talep üzerine yaklaşık 750 şarkı çevirimdışı dinlenebilecek.

Ödeme yapan aboneler unutulmamalıdır. Böylece Spotify Premium için, akış müziğindeki dünya lideri bugün bazı yeniliklerin dağıtımını duyurdu . Bunlar, keşif ve önerilen türlere odaklanarak basitleştirilmiş gezinme ve kişiselleştirilmiş araştırmaları içerir.

Ancak ana yenilik, favori sanatçısını seçen kullanıcının müzik zevklerine göre sonsuz bir dinleme akışı için radyolar ve Endless Artist Radio özelliği ile ilgilidir. Özelleştirme, haftanın keşifleri ve özel oynatma listeleriyle aynı algoritmalara dayanır. Düzenli bir güncelleme ve çevrimdışı bir dinleme için indirme olanağı vardır.

Güncelleme, bugün iOS ve Android'deki tüm Spotify Premium aboneleri için dağıtılmıştır .