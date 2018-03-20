Spotify, Premium hizmetinde değişiklik yaptı. Bundan sonra Spotify 60 gün boyunca ücretsiz olarak kullanıma sunulacak...

Çevirimiçi müzik servisi Spotify, bugün Premium hizmetinde değişiklik yaptığını duyurdu. Daha önce platformuna ilk defa üye olanlara 1 TL karşılığında 3 ay Premium hizmeti veren Spotify, şimdi bu ücreti ortan kaldıracak.

Spotify, platformuna ilk defa üye olanlar ilk 60 gün ücretsiz olarak Premium hizmetini verecek. 2 aylık deneme süreci bitince aylık 13,99 TL ödeyerek Premium hizmetine devam edebilirsiniz.

Rakibi Apple Music'in ücretsiz olarak 3 ay deneme sürei sunmasına karşı hamle olarak yapılan bu değişikliğin Spotify'da işlerin yolunda gitmediğini söyleyebiliriz.

En çok üyeye sahip müzik platformu olmasına rağmen kar marjı bakımından Apple Music'in çok gerisinde yer alan Spotify, finansal sorunları çözmek için önümüzdeki günlerde halka açılacak. Bakalım borsada işlem görmek Spotify'ı nasıl etkileyecek?