Çevrimiçi müzik servisi Spotify, bugün almış olduğu güncelleme ile iPhone X ekran çözünürlüğü ile tamamen uyumlu bir hale geldi...

Yazılım açısından rakiplerine göre geride kalan Spotify hala Apple Watch desteğine kavuşmaması ile çok eleştiri aldı. iPhone X'in çıkış yapmasından neredeyse 2 hafta sonra yeni güncelleme yayınlayan Spotify, sürüm 8.4.28 ile iPhone X'in ekran çözünürlüğüne uyum sağladı.

iPhone X'in tam ekran tasarımı ile uyumlu bir hale getirilen Spotify kullanıcılarına çentik bölümünde yenilik sunmuyor. Halide gibi diğer uygulamalar bu bölüme kısayollar ekleyerek fark yaratmıştı. Spotify, keşke bu bölüme müzik kontrollerini ekleseymiş demekten kendimizi alıkoyamıyoruz.

Adapte edilmiş tasarımı ile iPhone X'te çok hoş görünen Spotify, umarız önümüzdeki aylarda alacağı güncelleme ile Apple Watch desteğine ve önbellek temizleme özelliğine kavuşur.

Siz Spotify kullanıyor musunuz?