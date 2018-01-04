Spotify, bugün halka arz başvurusunu netleştirdi...

Çevirimiçi müzik servisi Spotify'ın, bugün sürpriz bir şekilde halka arz başvurusunu gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Uzun bir zamandır borsada işlem görmek isteyen Spotify, 2018 yılında radikal kararlar alarak büyüme konusunda önemli adımlar atacak gibi görünüyor.

Axios sitesi tarafından yayınlanan bu haberlerden sonra gözler Spotify üst kuruluna çevrildi. Fakat Spotify cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kaynaklar, Spotify'ın doğrudan listeleme yolu ile halka arz edileceğini belirtiyor. Böylece maliyetler minimuma çekilecek ve hissedarların para kaybetmesi önlenecek.

Şu sıralar Wixen Music Publishing tarafından davalık olan Spotify, bu süreci atlatır ve halka arz işlemini başarılı bir şekilde tamamlarsa, 2018'deki büyüme hedefini yukarıya çekecektir.

Fakat 1.6 milyar dolarlık dava açılan Spotify, bu süreci kolay geçiremeyebilir. Yatırımcılar muhtemelen Wixen davasının neticelenmesini bekleyecektir. Eğer olası bir dava kaybı sonrası ise; yatırımcılar kayda değer bir miktar olan 1.6 milyar doların Spotify'ın kasasından çıkmasından pek hoşnut olmayacaktır.