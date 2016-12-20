Spotify Gear S3 İçin Güncellendi!

Akıllı saat kullanımları giderek artarken bu konuda farklı uygulamalar da akıllı saatler için geliştiriliyor. Özellikle Samsung tarafından geçtiğimiz aylar içerisinde piyasaya sunulan G3 modeli için uzun zamandan beri Spotify uygulaması beklenirken resmi uygulama geçtiğimiz günlerde resmen sunuldu.

Spotify Gear S3 İçin İndirime Hazır!

Spotify Gear S3 uygulaması 1.71 MB boyutuyla küçük ve oldukça kullanışlı bir işlevi saatlere getirecek. Kişiler Samsung Gear uygulaması üzerinden Spotify için gerekli olan uygulamayı kolay bir şekilde indirebilecek.

Uygulamayı indiren kişiler saatleri üzerinden Spotify kontrolü sağlayabileceği gibi parçalar arasında geçiş yapma gibi pek çok farklı işlev yine sisteme dahil edilmiş durumda. Özellikle akıllı saat kullanmayı seven ve pratik bir çözüm isteyen kişiler için oldukça cazip bir seçenek olarak Spotify uygulaması ön plana çıkarken kişiler ücretsiz olarak indirecekleri uygulamalar üzerinden mevcut üyeliklerini kullanarak kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Uygulama için yapılan resmi açıklamalarda uygulamanın şu an tüm bölgelerde açılmadığı belirtildi. Bu açıdan dünya genelinde uygulamanın sorunsuz bir şekilde kullanılması adına bir hafta gibi bir süre öngörülüyor. Bu süre içerisinde tüm bölgelerde uygulamanın yayınlanması planlanıyor.