Spotify'den Dünya Müzik Haritası!

Müzik dinleme konusunda en çok tercih edilen uygulamalardan bir tanesi Spotify olurken uygulama tarafından geliştirilen yeni sistem özellikle farklı bölgelerdeki en popüler müziklerin öğrenilmesini sağlıyor. Yayınlanan son resmi blog yazısı ile birlikte müziklerin görülebilmesi adına özel bir dünya haritasının çıkarıldığı belirtilirken bu harita üzerinden kişiler müzik dinleme alışkanlıklarını merak ettiği bölgeleri açarak kolay bir şekilde güncel bilgileri öğrenebilir. Harita kapsamında Türkiye'deki pek çok il de sisteme dahil edilmiş durumda. Bu açıdan en çok dinlenen müziklerin hangisini olduğunu öğrenmek isteyen kişiler kolay bir şekilde Türkiye harita üzerinden seçimler yapabilir. Bu sistemden yararlanmak isteyen kişilerin öncelikli olarak Spotify resmi internet sitesine giriş yapması gerekirken internet sitesine giriş yaptıktan sonra kolay bir şekilde harita üzerinden seçim yapmaya başlayabilirsiniz.

Harita Nasıl Kullanılıyor?

https://spotifymaps.github.io/musicalcities/ adresi üzerinden sayfaya giriş yapacak kişiler karşılarına çıkacak harita üzerinden Türkiye bölgesini seçmeli ve ardından sistemde kayıtlı olan iller arasından kolay bir şekilde en çok dinlenen şarkıları öğrenmeli. Sistem herkese açık olduğundan dolayı kolay bir şekilde bu konuda bilgi alabilmek mümkün. Üstelik yeni şarkılar keşfetmek isteyen kişiler için de bu durum oldukça cazip. Böylece farklı bölgelerde popüler olan müzikleri dinleyerek daha farklı şarkıcılara ve şarkıcılara ulaşmak ve bu konuda farklı müzikler ile tanışmak oldukça kolay.