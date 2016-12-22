SpeedTest'ten Türkiye Veri Raporu Geldi

İnternet hızının ölçülmesi adına yoğun olarak kullanılan platformlardan bir tanesi Speedtest olurken Speedtest tarafından yapılan son açıklamalarda Türkiye'nin 2016 yılına dair güncel olayları ve internet kullanımları ile ilgili detayların paylaşıldığı duyurdu.

Mobil Veri Önde!

Yapılan açıklamalarda Türkiye sabit genişbant hızları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak mümkün olurken özellikle mobil indirme hızının sabit genişbant indirme hızına karşı 2 kata varan bir artış elde ettiğinin görülmesi bu konuda mobil internetin çok daha iyi seviyede olduğunu gösterdi.

Türkiye'nin ortalama mobil indirme hızının 31.1 Mbps olarak tespit edildiği belirtilirken sabit genişbantta bu rakamlar oldukça düşük kaldı. Öyle ki yapılan açıklamalara göre sabit hız ortalaması 14,51 Mbps. Görüldüğü gibi mobil internet kullanımlarında ortalama süreler oldukça yüksek seviyelerde. Buna karşın kişilerin sabit genişbantlarda bu kadar yüksek oranlara çıkamaması da dikkat çekiyor.

ABD’yi Geçti

Üstelik aynı araştırma Türkiye'nin mobil indirme hızında oldukça üst seviyelerde olduğunu da gösterdi. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş bir ülkede dahi mobil indirme hızı 19,61 oranlarında. Fakat sabit geniş banta bakıldığında da Türkiye ortalamanın çok gerisinde. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde sabit geniş bant hızı ortalaması 54,97 olarak ölçülmüş durumda.