SpaceX roketi, California'daki rüzgarlar ve şiddetli yağışlar sona erdikten sonra fırlatılacak.

SpaceX'in patlama sonrasında yeniden başlayan macerası, hava muhalefeti nedeniyle bir hafta daha beklemek zorunda kalacak.

Eylül Ayında Patlama Yaşanmıştı!

SpaceX, Eylül ayında Falcon 9 roketinin patlamasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı ve bu sürecin ardından yeni planlamalar ile çalışmalara başlandı. Bu konuda Pazar günü SpaceX roketinin atılması planlansa da yine planlamalara uyulamadı. California'daki sert hava, roketin Los Angeles dışındaki Vandenberg Hava Üssü'nden en az 14 Ocak'a kadar atılamamasına neden oldu.

SpaceX’ten Resmi Açıklama

SpaceX roketi için Twitter üzerinden resmi bir açıklama yapılırken, bu açıklamada gecikme ve proje ile ilgili detaylar verildi.

Açıklamada Vandenberg'de hızlı rüzgarlar ve yağışlar nedeniyle fırlatma tarihinde 1 haftalık geikmce yaşanacağı belirtildi. Firmanın yeni lansman tarihi ise 14 Ocak.

Lisansı Askıya Alınmıştı!

Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonunda gerçekleştirilen bir ön testin başarısız olduğu 1 Eylül'den bu yana SpaceX lisansı askıya alınmıştı. Yapılan yeni lansmanlar ve başvuruların ardından ise Federal Havacılık İdaresi'nin SpaceX'in Ticari Alan Taşımacılığı Lisansı'nın yeniden yetkilendirildiği açıklandı. Bu yetki ile birlikte SpaceX projesindeki sorunlar da ortadan kaldırılmış oldu.