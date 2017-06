Ubisoft'un E3 2017 basın konferansında şirket birkaç karakterden oluşan yeni bir South Park: Fractured But Whole fragmanını gösterdi.

Ubisoft tarafından hep ertelemelere maruz kalan South Park: The Fractured but Whole nihayetinde E3 2017 kapsamında kendini gösterdi. Yine ufak bir hayal kırıklığıyla..

Geçtiğimiz yıl duyurusu yapıldıktan sonra ses seda çıkmayan oyun konferansta tanıtıldı. Resmi olarak duyurusu yapılan ve videosu yayımlanan oyun oysa geçtiğimiz sene yayınlansaydı şu an piyasalarda yerini almış olacaktı. Bilgisayar, Xbox One ve PlayStation 4 aracılığıyla oyunseverlerle buluşacaktı sonuç olarak çıkış tarihi değişen oyunun yeni çıkış tarihi olarak 17 Ekim 2017 olarak gösterildi.

Oyunun yayımlanan ilk videosu!

South Park: The Fractured but Whole oyununun senaryoları yayımlanan videoda detaylı bir şekilde gösteriliyor olup senaryo dışında bir de demo haberine yer verildiğini görüyoruz. Bu demo ile striptiz bir kulübe giriş sağlıyor ve ilginç bir şekilde süper kahramanlık maceralarımızı burada yaşıyoruz. Aynı zamanda oyunun yayımlanan videosunda daha fazla senaryoya şahitlik ediyoruz.

Peki siz oyunun videosunu nasıl buldunuz?