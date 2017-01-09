SoundCloud için açıklanan son raporlar ciddi bir maddi kayba işaret ederken şirketin yıl sonundan önce tüm nakdini bitirme riski var.

Müzik sitesi SoundCloud; Spotify, Pandora ve Apple Music gibi uygulamaları takip ederek, 2016 yılının Mart ayında premium müzik servisi olan SoundCloud Go'yu resmen başlattı. Financial Times tarafından yapılan son değerlendirmelerde de belirtildiği gibi şirket gelirlerinin başlarda artmış olsa da son dönemlerde düşüşe geçtiği ve yatırım alınmaması halinde SoundCloud için mali açıdan iflas sürecinin yaşanabileceği belirtildi.

SoundCloud GO Beklentileri Karşılamadı!

SoundCloud, SoundCloud Go'nun piyasaya sürülmesinin ardından biraz büyüme yaşamış olsa da bu büyüme ciddi bir kayıp yaşanmasını önleyemedi ve firma için şu anda yeterli değil. MusicBusiness Worldwide'a göre SoundCloud'un 2015'te zararı yaklaşık 52 milyon dolar.

Satın Alma Ve Halka Arz Gündemde!

Spotify'nin SoundCloud'u 1 milyar dolara satın almak için görüşmeler yaptığı Eylül ayında sızdırılmış ve ciddi gelişmeler yaşanmıştı fakat anlaşma sağlanamadı. Bu iddiaların ardından satın alma konusunda ciddi bir sızdırma yapılmadığı gibi konuşulanlar daha çok halka arz yönünde. Öle ki 2017'de bir halka arz yaşanması mümkün görünüyor.

SoundCloud Go ile birlikte firma zorlu bir pazara girdi ve bu pazarda kar elde etmek, piyasadaki rakipleri geride bırakmak en önemli gereklilikler arasında ve SoundCloud bugüne kadar bunu başarabilmiş değil. Üstelik son değerlendirmelerde artık SoundCloud için yüksek üyelik ödemeleri dahi kurtarıcı olamayabilir.