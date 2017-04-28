Türkiye'deki sosyal ağlarda kullanıcı sayısı gittikçe artıyor. Peki sayılar ne diyor?

Bildiğiniz üzere sosyal medya tam olarak alışkanlıklarımız haline geldi. Öyle ki sosyal medya hesaplarımız olmadan yaşayamaz hale geldik. Büyükten küçüğe herkesin kullandığı sosyal ağlar ile ilgili veriler bugün açıklandı. Bununla birlikte Interpress’in meydada çıkan habererini inceleyerek yapmış olduğu araştırmaya göre ülkemiz son yıllarda aktif sosyal medya kullanıcısı. Ülkemizdeki 79.14 milyonluk nüfusun, 46.3 milyonun internette aktif olduğu bilgisine yyer verildi.

İnternet kullanıcılarının 42 milyonu aktif olarak sosyal medyada yerini alıyorken bunun geriye kalan kısmı mobil cihazlardan bağlantısını sürdürmeye devam ediyor. Neredeyse her gün interneti kullanıyoruz. İnternetsiz bir günümüz dahi geçmiyor. Türkiye'deki internet kullanıcılarının sayısı yüzde 77'si her gün online olurken yüzde 16'sı da haftada en az bir kere internet bağlantısını sürdürüyor.

Peki Türkiye'de en çok hangi sosyal medya ağı kullanılıyor?

Eminim bu soruyu en az bizim kadar sizde merak etmişsinizdir. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya ağı yüzde 32 ile Facebook oluyor. Facebook'un yüzde 24 ile WhatsApp, yüzde 20 ile Messenger ve yüzde 17 ile Twitter'ı takip eden bu trafiğin ardından yüzde 16 ile Instagram geliyor.

Sosyal ağlar ile ilgili medyada 500 binden fazla haber çıktığı da bununla birlikte tespit edilen bir diğer bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Yıl başından bu yana çıkan haberlere göre hakkında en fazla konuşulan ağ Twitter oldu. İkinci sırada ise Facebook yer alıyor. Haberde liderliğini sürdüren Twitter, 300 bin 30 haberler birinci oluyorken, ikinci sırada yer alan Facebook 104 bin 692 haber ile ön plana çıkıyor.

Peki siz en çok hangi sosyal ağı aktif kullanıyorsunuz?