Sosyal Medya Operasyonlarında 1656 Kişi Gözaltında!

Türkiye'den özellikle 15 Temmuz tarihi itibariyle terör örgütü üyelerine yönelik ciddi operasyonlar gerçekleştirilirken yeni operasyonlar sosyal medya üzerinden yapılıyor. Türkiye'de ülkeyi bölücü terör örgütü propagandası yapan ve Türkiye Cumhuriyeti değerlerine, vatandaşlarına hakaretlerde bulunan kişiler sosyal medya üzerinden tek tek tespit edilmeye başlandı.

Savcılık’tan Dev Operasyon!

Savcılık tarafından yapılan son açıklamalarda Türkiye genelinde başlatılan operasyonlar kapsamında binlerce kişinin tespit edildiği ve gözaltına alma işlemlerine başlandığı belirtildi. Operasyonlar kapsamında Türkiye'de şu ana kadar 3713 kişinin resmi olarak açığa alındığı ve alınan ifadeler sonrasında bu 3710 kişinin 1656 tanesinin gözaltına alındığı belirtildi.

Son 6 ay içerisinde hızlandırılan bu operasyonlarda özellikle sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar inceleniyor. Aynı zamanda sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan bildirimler dikkate alınıyor. Şu anda yaklaşık 10 bin kişinin daha inceleme altında bulunduğu belirtilirken gözaltına alınan kişi sayısının artacağı tahmin ediliyor.

Son dönemlerin en kapsamlı operasyonlarının yürütüldüğü Türkiye'de sosyal medya hesapları üzerinden de artık gözaltı ve adli süreçlerinin işletilmesi mümkün durumda. Bu bakımdan kullanıcıların sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarına dahi dikkat etmesi gerekiyor. Sosyal medya kullanıcılarının daha çok dikkatli olmaya başladığı bu alanda özellikle terör örgütü propagandası yapan kişilerin şikayetleri direkt internet üzerinden resmi kurumlara iletilebiliyor. Yapılan şikayetlerin dikkatli bir şekilde incelenmeye başlaması ile birlikte Türkiye'de sosyal medya üzerinden terör avının yapılmasını sağlıyor.