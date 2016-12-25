Sosyal Medya Bağımlılığı Mutsuz Mu Yapıyor?

Sosyal medya etkileşimleri kullanıcıların kendilerini endişelendirdiği veya üzdüğü bir gerçek. Yapılan araştırmalarda da bu net bir şekilde ortay a çıkarken sosyal medya üzerinden farklı bir profilin ve yaşamın gösterilmesi kullanıcıların sürekli kıyas yapmasına neden oluyor ve kişilerin çevresindekiler gibi yaşayamadığını düşündürüyor. Bu doğrultuda aslında zihinlerde sürekli yer alan "tüm arkadaşlarım benden daha iyi" hissi dijital fotoğraf albümlerinden kaynaklanıyor.

Uykusuzluğa Yol Açabilir!

Üstelik insanlar üzerindeki psikolojisinin yanı sıra normal yaşamı ve sağlığı da tehdit ediyor. ABD’deki, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği tarafından yapılan son araştırmalar aşırı internet kullanımının uyku kaybı ve bilişsel becerilerin azaltılmasına dahi yol açtığını ortaya çıkardı. Bu açıdan ruhsal olarak etkilenen kişiler aynı zamanda sağlığını da tehdit altına atıyor.

İnsanlar Döngüye Giriyor!

İnsanların yorulması ve uykusuz kalması aynı zamanda kısır bir döngü yaratıyor. İnsanlar çevresinden soyutlandığında, çevresine karşı halsiz ve ilgisiz hale geldiğinde yeniden Facebook'a giriyor. Çünkü küçük bir ekrandan Facebook’ta dolaşmak kolay. Bu da sürekli aynı olayların ve psikolojik durumların tekrarlanmasına yol açıyor.

Sürekli Olumlu Bildirim Alma Dürtüsü!

Madalyonun diğer yönünde ise bağımlığın farklı bir boyutunu ele almak mümkün. Çok fazla olumlu geri bildirim almak ve farklı yollarla sosyalleşmek arzusu kişilerin sosyal medyada daha fazla zaman harcamasına ve hayatlarının diğer yönlerini ihmal etmesine yol açıyor.

Yapılan araştırmalar sosyal medya kullanımının doğru ve bilinçli bir şekilde yapılamaması halinde çok farklı tehlikeler yaratabileceğini açık bir şekilde gösteriyor. Sizce durum ne?