WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook ve Snapchat gibi popüler sosyal ağlar her geçen gün birbirine benziyor. Peki bu durum nereye kadar böyle gidecek?

Sosyal ağ platformları hepsi bir arada deneyimi sunmak adına yaptıklarıyla kendi benliklerinden çıktı. Sosyal ağların birbirinden farkı kalmamasıyla birlikte her geçen gün birbirlerinden "ödünç aldıkları” özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor olup diğer yandan sosyal ağlar kullanıcılarına hepsi bir arada deneyim sunmak isterken kendi farklılıklarını kaybetmeye başladı.

Recode'un hazırlamış olduğu habere göre özellik kopyalamak son zamanlarda firmaların rekabet ortamının içinde bulunduğu alışkanlıklar haline gelmiş durumda. Hali hazırda durum böyle olunca her bir uygulama daha fazla özellik sunmak amacıya kendi benliğini kaybediyor.

Özellikle sizinde bildiğiniz gibi Facebook, Snapchat kopyası özellikleri kendi bünyesinde bulunan Instagram'a, WhatsApp'a ve Messenger'a getirmesiyle eleştiri toplamaya devam ediyor. Bazı kullanıcılar tarafından beğenilse de çoğunluk gereksiz hikayeleri her yerde görmekten sıkıldığını belirtiyor. Özellik kopyalamaksa son dönemde birbiriyle rekabet eden sosyal ağların alışkanlığı haline gelmiş durumda olup Facebook, Snapchat'ten kopyalamış olduğu birçok özellikle dikkat çekmeyi başarıyor.

Şirketin çatısı altında bulunan WhatsApp, Messenger ve Instagram da bu durumdan gayet etkileniyor. Gizli mesajlaşma, kaybolan gönderiler, haber akışı, canlı yayın, hikayeler gibi özelliklerin sosyal ağlarca nasıl ortak kullanıldığını yine Recode, görsellerle göstermiş. Dilerseniz bu görüntüden bakabilirsiniz.

Peki siz sosyal ağların birbirinden farkının kalmaması hakkında ne düşünüyorsunuz?