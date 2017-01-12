Telefon piyasasında yer alan markalar yavaş yavaş OLED ekrana geçiş yapıyor. Bununla birlikte Sony de OLED ekran teknolojisine yer verecek..

Japon teknoloji devi olan Sony televizyonlarında bir süredir kullanmakta olduğu OLED ekran teknolojisini akıllı telefon ekranlarına da taşıma kararı aldı. Bu kararın elbette en büyük etkisi rakiplerinin birer birer OLED teknolojiyi kullanıyor olması. Sony'in en geç 2019 yılında OLED ekrana geçme işini tamamlayabileceği konuşuluyor.

Sony'in bu kararı raporarda ortaya çıktı. 2018 yada en geç 2019 yılında OLED ekran teknolojisine yeni amiral gemi modellerinde yer vermesi bekleniyor. Bununla birlikte Samsung'un yaptığı gibi OLED ekranlar ile donatılacak. Bu nedenle Sony'in amiral telefonu kullanıcılar farklı bir deneyim yaşatmak istiyor.

OLED ekran üreticisi olan Samsung'un Apple ve Sony markalarından alacağı siparişleri karşılamak adına Güney Koreli firmanın yeni tesisler kurmayı planladığı da belirtildi.

Peki siz Sony'in OLED teknolojine yer verecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz?