Sony'in yeni telefonu Mobil Dünya Kongresi kapsamında resmi olarak tanıtımı yapıldı. Kamera özellikleriyle dikkatleri çeken Sony Xperia XZs'in özellikleri haberimizde..

Teknolojinin kalbi Barcelona'da düzenlenen yeni kongre kapsamında telefon üreticileri yeni modellerini tanıtmaya başladı. Bununla birlikte Sony tarafından yapılan lansman ile Sony Xperia XZs tanıtıldı. Sony Xperia XZs, Sony'nin bu yılki Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) sunduğu akıllı telefonlardan biridir ve şirketin MWC 2017'de piyasaya sürdüğü en güçlü ikinci akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Sony Xperia XZ, Sony XZ ile oldukça benzerdir. Geçen sene tanıtıldı ve birçoğunuzun bildiği gibi, Xperia XZ 2016 için amiral gemisi akıllı telefon oldu.

Altı ayda bir düzenli olarak yeni bir Sony aygıtı görmeye alıştık. Şirket, şimdi, bu yılki Mobil Dünya Kongresi'nde açığa çıkarılan Xperia XZ, Xperia XZs'in yükseltilmiş bir sürümünü piyasaya sürdü.

Sony Xperia XZs, su ve toz geçirmezlik için IP65 / IP68 derecesine sahiptir ve bu akıllı telefonun altına USB Type-C bağlantı noktası yerleştirilmiştir. Sony Xperia XZs özellikleri bakımından güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sony, diğer modellerde olduğu gibi 1.5 metre derinliğe kadar 30 dakikanın üzerinde bir süre boyunca suya karşı dayanıklıdır.

Xperia XZ Premium'da kullanılan Motion Eye Teknolojisini yer aldığı telefonda 19 megapiksel çözünürlüklü arka kamera yer alıyor. Ayrıca 13 megapiksel çözünürlüklü ön kamera kullanılmış durumda. 32 GB ve 64 GB dahili depolama alanı sunan telefon 5.2 inç boyutludur.

Sony Xperia XZs teknik özellikleri

Ekran: 5.2 inç 1920 x 1080

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 820

GPU: Adreno 530

RAM: 4 GB

Kamera: 19 MP, OIS arka kamera; 13 MP ön kamera

Depolama: 32 GB - 64 GB

İşletim sistemi: Android 7.1 Nougat

Batarya: 2900 mAh