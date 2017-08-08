Sony Xperia XZ1 modelinin özellikleri netleşti. Daha bir hafta önce olası model GeekBench testlerinde ortaya çıkmıştı.

Geleneksel olarak, Sony, akıllı telefonların sonbahar serisini açığa çıkaracağı bu yılki IFA öncesinde bir etkinlik düzenleyecek. Ve bu sadece iddia değildi. Şirket zaten bunun açıklamasını iki ay önce yapmıştı. Bununla birlikte, aynı seri hakkında oldukça fazla bilgi duyduk. En son söylentilere göre Sony, Xperia X1, XZ1 ve XZ1 Compact adlı yeni üç aygıtın bir listesini duyuracaktı. Bununla birlikte, yeni bir söylentiye göre XZ1 Kompakt ürününü yakın zamanda göreceğiz. Öyle ki hemen hemen 10 gün içinde.

10 gün içinde raflarda olması beklenen telefon muhtemel özellikleri de ortaya çıktı. GFXBench listesine göre, #Sony Xperia XZ1 Android akıllı telefonun , bir Android 8.0 işletim sistemi ve Adreno 540 grafik işlemci birimi (GPU) ile birlikte gelmesi bekleniyor. Yine de, GFXBench akıllı telefonun Qualcomm'un Snapdragon 835 64-bit oktak çekirdeği işlemcisi tarafından güçlendirileceğini ve mobil cihazın, 1920 x 1080 piksel çözünürlük ile 5.1 inçlik Full HD ekran oynayacağını ortaya koydu. Bu cihaz aynı zamanda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanında da mevcut olacak.

Kamera özellikleri açısından, GFXBench testlerinde ortaya çıkan özelliklere göre cihaz 19MP arka kameraya ön tarafta ise 13MP'lik kamera bulunduracak. Yakında çıkacak olan kameranın kameraları muhtemelen Xperia XZ Premium'da kullanılan kameraya benziyor.

Peki siz Sony'in telefonlarını beğeniyor musunuz?