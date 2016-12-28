Sony Xperia XZ 2017 Sızdırıldı!

Sony'nin en önemli amiral gemilerinden birisi olan ve bugüne kadar yüksek satışları ile markayı taşıyan Sony Xperia XZ modelinin 2017 yılına yönelik yapılan yeni versiyonu resmen sızdırıldı. Yapılan sızdırma ile birlikte telefon hakkında pek çok farklı bilgi elde edilirken özellikle tasarımı net bir şekilde görüldü.

Sony Xperia XZ Özellikleri Neler?

Telefondan sızdırma ile birlikte bazı teknik özellikler de paylaşıldı. Önümüzdeki yıl itibariyle piyasaya sunulacak telefon Qualcomm tarafından üretilen ve şu anda piyasadaki en iyi işlemcilerden birisi olan SnapDragon 835 yongaseti ile gelecek.

Aynı zamanda 3 GB RAM ile birlikte Sony bu konuda oldukça önemli bir yükseltme yapacak. Telefonda yer alacak özellikler hakkında çok fazla detay paylaşılmadı. Fakat Sony Xperia XZ modelinin ilk defa 4 Ocak tarihinde başlayacak CES 2017’de tanıtılacağı biliniyor. Özel etkinlikte tanıtılarak resmi olarak satış sürec, başlatılacak olan telefon böylece 2017 yılında Sony’nin en büyük umutlarından bir tanesi olacak. Telefonda parmak izi okuyucusu, çift arka kamera gibi pek çok gelişmiş özelliği de yer verilmesi bekleniyor.

Sony Xperia XZ için 4 Ocak günü itibari ile tüm soru işaretleri de son bulacak. CES 2017 ile ilgili tüm detayları aktarmaya devam edeceğiz.