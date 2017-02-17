Sony'in yeni telefonu tanıtılmadan önce birkez daha sızdırıldı. Mobil Dünya Kongresinde tanıtılacak olan telefonun artık merak edilecek bir tarafı kalmadı.

Sony Xperia XA2, artık netleşti. Gündemden düşmeyen telefon MWC 2017 öncesinde sızdırıldı. Hakkında çıkan sızıntıyla birlikte telefon artık neredeyse netleşti. Kısa bir süre önce duyurulan telefonla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Tanıtımına çok az kala Sony Xperia XA2 FFC'den geçti. Bununla birlikte son görüntü ortaya çıktı. Telefon için alınan onaylar ise netleşti. Federal İletişim Kurumu'na bildirilen telefon Xperia XX'nin takipçisi olması beklenen cihazın resmi duyurusu dışında tamamen onaylandığını da görmüş olduk.

Sony Xperia XA2'nin özellikleri!

Sony Xperia XA2 ismiyle duyurulması beklenen telefonun 5.2 inç boyuta 1920 x 1080 seviyesinde olması bekleniyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanının yer aldığı telefonda küçük ekranlı olan modelde ise 5 inç boyutlu HD ekran, 32 GB hafıza ve 3 GB RAM seçenekleri yer almaktadır.

Sony Xperia XA2 cihazının arka kapağında ise 23 megapiksel çözünürlüğünde kamera eşlik ediyor. Bununla birlikte ön kapağında ise 16 megapiksel çözünürlüklü kameraya yer verilmiş. Sony Xperia XA2'nin sızdırılan videosunda ise telefonun tasarımı Sony'in Xperia serisindeki geleneksel çizgilerin bulunduğu görülüyor. Bunlar elbette telefon tanıtıldığında netleşecek durumlar.

Bakalım Sony Xperia XA2 bu özellikler ile mi gelecek..