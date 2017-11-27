Sony, geçtiğimiz günlerde bazı telefon modelleri için Oreo güncellemesiyle birlikte yola çıktı.

Sony devrede Xperia X Performance, Android 8.0 Oreo'ya güncellenecek en yeni ürün yelpazesidir. Bu, XZ ve Xz'ler ve XA1 serisi güncelleştirildikten kısa bir süre sonra ortaya çıkıyor.

Güncellemenin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için Telefonunuzun Hakkında ekranına gidebilirsiniz. Yayına çıkmaya başladığı ve muhtemelen tüm bölgeyi kapsamadığı için görünmüyor olabilir. Ara sıra güncellemenin gelip gelmediğini kontrol etmeniz gerekiyor.

Sony Xperia X Performansı, geçen yılın Şubat ayında Android 6.0 Marshmallow ile başlatıldı ve aynı yılın Kasım ayında 7.1 Nougat'a güncellendi.