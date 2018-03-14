Sony, yaşanan çökmelere yönelik düzeltmeleri gerçekleştirmek adına akıllı telefon modelleri için güvenlik paketi yayınladı.

Sony, kullanıcıları için yeni güncellemeyi yayınladı. Yeni güncelleme ek güvenlik sağlamak için geliyor.

Mart güvenlik güncellemesiyle birlikte Sony Xperia X serisinin performansında çeşitli iyileştimeler bulunuyor. Android'de güvenliği korumak için güncellemeler geliştiriliyor.

Sony, zaman kaybetmeden ve en yeni Android güvenlik düzeltme eklerini alan Sony Xperia XZ, Xperia XZs ve Xperia X Performance için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bunlar, bir çok kritik sorunu düzelten ve Japon markasının cihazlarını güvenli hale getiren Mart parçalarıdır.

Sony Xperia XZ, Xperia XZs ve Xperia X Performance için yeni bir güncelleme yayınladı. Android Oreo'ya dayanan ancak güvenlik konusunda iyileştirmeler sunan 41.3.A.2.99 versiyonudur.

Sony Xperia güncellemesini nasıl yüklerim?

Güncelleme, Avrupa'da satılan tüm Sony Xperia XZ, Xperia XZs ve Xperia X Performance için ve operatör kişiselleştirme yazılımlarından yoksun olarak dağıtılıyor. Güncelleme basittir çünkü her zamanki gibi bu yeni yazılım sürümünün kullanılabilirliğini belirten bildirimi beklemeniz gerekecektir. Bildirim ardından yüklemeyi gerçekleştirmek için telefonunuzun şarjının olduğundan emin olun.