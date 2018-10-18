Şirkete göre, Xperia XZ Premium, 26 Ekim 2018 tarihinde yeni güncellemeyi alacak.

Sony son zamanlarda Xperia XZ3, Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact için Android 9.0 Pie güncellemesini tanıttı. Şimdi şirket akıllı telefon yelpazesi için en son Android işletim sisteminin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Sony Xperia XZ2 Premium güncellemeyi 7 Kasım'da alacak. Şirket, Kasım ayından itibaren uyumlu telefonlar için güncellemeyi yayınlamak üzere tasarlandı ancak bunun yerine bu ayın başlarında kullanıma sunulmaya başladı. Şimdi, şirket, diğer birkaç akıllı telefonun Android Pie güncellemesini de erken alacağını doğruladı. Bu liste, tüm premium ürün modellerini içerirken, diğerleri güncellemeyi programa göre yani gelecek yılın başında alacak.

Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact için Android Pie güncellemesi, 1GB'ın üzerinde bir boyuttaydı ve tam olarak aynı değilse, diğer telefonlar için de aynı boyutta olmasını bekliyoruz. Güncelleme, söz konusu uyumlu telefonlara ulaştığında, güçlü bir Wi-Fi bağlantısı üzerinden ve telefon açıkken yüklemenizi öneririz. Alternatif olarak, yükleme işlemine başlamadan önce pilin yüzde 80'in üzerinde olduğundan emin olun.