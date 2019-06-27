Sony Xperia 1, Amerika Birleşik Devletleri'nde ön siparişler başlıyor. Sony, yeni ürünler piyasaya sürerken son birkaç yıldır çok dikkatli davranıyor.

Akıllı telefon üreticileri sık sık yeni telefonlarını ön sipariş vermelerini sağlamak için müşterilere teşvikler sunuyor. Samsung, Galaxy S10 serisi için müşterilere ücretsiz bir Galaxy Buds çifti kazandırdı. Sony de benzer bir şey yapıyor. 28 Haziran'da ön siparişe çıkacak olan Xperia 1'i sipariş durumunda ücretsiz olarak Sony'in en yeni birinci sınıf premium kablosuz kulaklıklarını müşterilerine hediye edecek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşteriler Xperia 1'i önceden sipariş ettikleri takdirde ek ücret ödemeden bir çift Sony'nin WH-1000XM3 kablosuz kulaklıklarını alabilirler.

Sony Xperia 1'in özellikleri

Xperia 1'in kendisi, 2019'da bir amiral gemisinin olmasını beklediğinizden daha pahalı değil. 950 ABD doları için, 6,5 inç 4K OLED 21: 9 en boy oranlı ekran , 6 GB RAM ve 128 GB depolama alan bir Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti sunuyor. Arka kapağınds 12 megapiksellik 26mm geniş açılı lens, 52mm telefoto lens ve 16mm süper geniş açılı lens ile üçlü kamera sistemi bulunuyor. Piyasadaki diğer amirel telefonların bazılarına kıyasla oldukça mütevazı bir bataryaya sahip. 3,300mAh'lik batarya ile gelen telefonun premium kulaklıklar sunması bakalım ne kadar satış yapmasını sağlayacak. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.